"Das Supertalent" 2024! Mit Jens "Knossi" Knossalla und Victoria Swarovski

Nach zweijähriger Pause ist es 2024 wieder so weit! "Das Supertalent" kehrt zurück ins RTL-Programm. Dieses Mal sind "Knossi" Knossalla und Victoria Swarovski mit von der Partie. Bruce Darnell und Dieter Bohlen kommen am Jurypult zusammen.

Seit 2007 hält sich "Das Supertalent" im deutschen Fernsehen. Zwar pausierte die Sendung zwei Jahre, kehrt nun aber im Frühjahr 2024 zurück auf die Bildschirme. Nach Marco Schreyl, Daniel Hartwich, Lola Weippert und Chris Tall wird die neue, 16. Staffel nun von Jens "Knossi" Knossalla und Victoria Swarovski moderiert. Letztere führte bereits in Staffel 14 durch die Show und nahm in Staffel zehn sogar auf einem der Juroren-Sessel Platz.

"Ich freu mich riesig, zum Supertalent zurückzukehren und zusammen mit Knossi an meiner Seite vier Shows moderieren zu dürfen", betont Swarovski im Interview mit dem Sender. "Knossi und ich hatten schon eine tolle Zeit bei 'Let's Dance', umso schöner wird es, gemeinsam mit ihm auf viele spannende Talente zu treffen." Die Aufzeichnungen der vier neuen Folgen starten heute, am Donnerstag, im Kölner Coloneum.

In der neuen Jury sitzen neben Dieter Bohlen auch "Das Supertalent"-Urgestein Bruce Darnell, Ekaterina Leonova und die diesjährige "Let's Dance"-Siegerin Anna Ermakova. Sie müssen am Ende entscheiden, wer von den Talenten in die nächste Runde kommt. Auch dieses Mal kann jedes Jury-Mitglied seinen Favoriten direkt ins Finale schicken – und zwar mit dem "Golden Buzzer".