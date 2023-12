"Denn sie wissen nicht, was passiert": Kritik zur Live-Sendung mit Schöneberger, Jauch und Gottschalk

Influencerin, Autorin und "Bikergirl"

Ann-Kathrin Bendixen im Interview über den "7 vs wild"-Dreh, prägende Erlebnisse und Zukunftsvisionen

Ann-Kathrin Bendixen ist immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer. Die 23-Jährige bereiste bereits über 25 Länder und legte dabei mehr als 100.000 Kilometer allein mit ihrem Motorrad zurück. Mit der Teilnahme an "7 vs. wild" hat sie sich in die nächste Herausforderung gestürzt. Im Interview verrät die Influencerin unter anderem, wie der Dreh für die Suvival-Show abgelaufen ist, über besondere Situationen auf Reisen und wo sie sich in 20 Jahren sieht.

MEHR