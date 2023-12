Mehr Sendezeit und Live-Schalten: Das "ZDF-Mittagsmagazin" stellt sich neu auf

"Im verlängerten Mittagsmagazin werden wir noch mehr als bisher beleuchten, was die Menschen in ihrem Alltag bewegt – in der Stadt und auf dem Land: durch mehr Hintergrundberichte und Live-Schalten aus den Bundesländern, neue alltagsnahe Perspektiven und zusätzliche Beiträge über den Breitensport in Deutschland", erklärte ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten.