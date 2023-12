"E-Mail für Dich": Kritik zum Liebesfilm mit Meg Ryan und Tom Hanks

Im Geschäftsleben wären Buchhändlerin Kathleen Kelly (Meg Ryan) und Unternehmer Joe Fox (Tom Hanks) glatt aneinander vorbeigegelaufen, ohne den anderen auch nur einmal anzusehen. Doch dank der damals noch ziemlich neuen Kommunikationsmedien hat das ungewöhnliche Paar durchaus eine Chance. In der rührenden Lovestory "E-Mail für Dich" trafen 1998 zwei Hollywoodgrößen aufeinander.

Tom Hanks' Karriere nahm vor rund 30 Jahren mit der Komödie "Splash" Fahrt auf, 1993 und 1994 schrieb er mit "Philadelphia" und "Forrest Gump" zweimal binnen kürzester Zeit Filmgeschichte. Meg Ryan war dank "Harry und Sally" (1989) und "Schlaflos in Seattle" (1993) so etwas wie der Superstar der romantischen Komödie geworden.

In "E-Mail für Dich" schien es fast so, als hätten die beiden Stars nur darauf gewartet, ihren Charme gemeinsam auf die Leinwand sprühen zu lassen. Dreieinhalb Millionen Zuschauer lockte der Film allein in die deutschen Kinosäle. Die Mutter aller Online-Dating-Romanzen ist einerseits von zeitloser Schönheit und bebt zugleich vor nostalgischem Reiz.