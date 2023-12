"Temptation Island V.I.P.": Erste Trennung kurz vor dem Finale?

Nachdem die Männer ihr Einzellagerfeuer hinter sich gebracht haben, ist die Stimmung in der Villa gespalten. Während Yannick voller Hoffnung auf die letzten Tage hin fiebert, gerät Umut ins Zweifeln. Auch seine Freundin Jana-Maria sieht kaum noch Hoffnung in der Beziehung.

„Ich will diese scheiß Tage nur noch vorspulen. Ich freue mich sehr auf das Wiedersehen“, betont Yannick, der beim Einzellagerfeuer keine Bilder seiner Liebsten zu sehen bekommen hat. Im Gespräch mit Umut hat der 28-Jährige eine düstere Prognose: „Ich glaube, am wenigsten gebracht, hat Temptation Island V.I.P Jana und Umut.“

Letzterer reflektiert am Morgen danach seine aktuelle Situation und denkt über eine mögliche Beziehung mit Verführerin Emma nach: „Wenn sich etwas gut anfühlt, muss es nicht für die Zukunft auch etwas Gutes sein. Wichtig ist erstmal, mit sich selbst klarzukommen.“ Das sah Emma am letzten Partyabend noch ganz anders. Gegenüber Lorik betonte sie: „Umut [und Jana Maria], das wird auseinandergehen, das wissen wir alle. Und du weißt ganz genau, wer seine nächste Freundin ist!“

Jana-Maria will einen Schlussstrich ziehen

Auch in der Frauen-Villa sind die letzten Stunden bei „Temptation Island“ angebrochen. Bei einem Life-Coaching sollen Jana-Maria, Kader, Denise und Mimi über ihre Ängste und Wünsche für die Zukunft sprechen. Jana-Maria bricht nach dem Blick in den Spiegel in Tränen aus: „Ich habe mich da im Spiegel gesehen und mir gedacht ‚Was für ein Opfer bist du eigentlich?‘ Die ganze Situation mit Umut, dass er so mit mir spielt, bringt mich in die Opfer-Rolle. Das will ich nicht.“