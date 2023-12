Streaming-Tipp "Culprits": Kritik zur spektakulären Gangsterserie

In ZDF-Talkrunde

Markus Lanz bescheibt seinen Besuch in der Ukraine: "Eine Reise in die Dunkelheit, in den Abgrund"

Die Lage in der Ukraine war das Thema am Dienstagabend in der Sendung von Markus Lanz. Ist die Entmilitarisierung der Krim eine Option für Frieden? Wie gefährlich ist der Einsatz für Kriegsreporter und Freiwillige aus dem Ausland? Und welche Auswirkungen könnte die kommende US-Wahl auf den Kriegsverlauf haben?

