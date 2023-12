"Ein starkes Team – Jemma": Kritik zur neuen Folge des ZDF-Krimis

Der Freier einer jungen Berliner Prostituierten (Vivien Sczesny) fällt aus dem vierten Stock eines Appartmenthauses. Jetzt liegt die Leiche auf dem Dach eines Transporters so kerzengerade, als wäre sie schon im Sarg. Doch wer hatte Interesse am Tod des Freiers? Der stellt sich als herabgesunkener Inhaber einer Hausservice-Firma heraus. Aus der Firmenkasse hatte er zuvor 500.000 Euro entnommen, weshalb die Firma pleite gegangen war. Im 93. Fall des ZDF-Dauerbrenners "Ein starkes Team" kommen viele Tatverdächtige in Betracht, Prostitution und damit verbundene Fragen spielen letztlich nur am Rande eine Rolle.