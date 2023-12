"Disney 100 – Die große Jubiläumsshow": Kritik zur RTL-Gala mit Thomas Gottschalk und Victoria Swarovski

Eine Woche nach seinem "Wetten, dass ..?"-Abschied im ZDF steht Thomas Gottschalk erneut als Moderator auf der Bühne: Gemeinsam mit Victoria Swarovski präsentiert der 73-Jährige "Disney 100 – Die große Jubiläumsshow" bei RTL. In festlicher Gala-Atmosphäre blickt das Moderations-Duo mit prominenten Gästen, darunter Riccardo Simonetti, Motsi Mabuse, Palina Rojinski und Michael "Bully" Herbig, auf die größten Momente in der Geschichte des Mauskonzerns zurück: Angefangen beim Debüt von Mickey Maus in "Steamboat Willie" (1929) über den ersten abendfüllenden Animationsfilm "Schneewittchen und die sieben Zwerge" (1937) bis hin zu den größten Blockbustern der Marken Disney, Pixar, Star Wars oder Marvel.

Eiskönigin Elsa kommt für einen Auftritt vorbei

Auf der Studiobühne verzaubern musikalische Acts wie Yvonne Catterfeld und Tom Beck, Alexander Klaws und Sasha mit ihren eigenen Versionen altbekannter Disney-Hits. Außerdem darf sich das Publikum auf einen Auftritt von Musicalstar Willemijn Verkaik als Eiskönigin Elsa sowie einen Vorgeschmack auf das neue Disney-Musical "Hercules" freuen, das im März 2024 in Hamburg Premiere feiert. Am Sonntag, 3. Dezember, zeigt RTL diverse Filme aus dem Disney-Kosmos. Los geht es um 9.25 Uhr mit dem neuen Animationskurzfilm "Once Upon A Studio", und es endet mit der Free-TV-Premiere von "Encanto" ab 20.15 Uhr.