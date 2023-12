"Das große Promi Büßen": Daniela Büchner erleidet Zusammenbruch

Christin hat sich im Büßer-Camp offenbar nicht viele Freunde gemacht. „Christin provoziert natürlich, sie legt sich mit jedem an“, meint Mallorca-Auswanderer Steff Jerkel. Besonders Emmi schießt verbal immer wieder gegen ihre selbsternannte Erzfeindin. „Für mich zwei Chihuahuas, die bellen. Was willst du machen?“, lautet Leons Fazit. Auch Bauer Patrick hat seine ganz eigene Meinung zu Emmis Ausrastern: „Es ist einfach nicht echt, es ist zu aufgesetzt. Ich weiß nicht, wie das irgendeinem gefallen kann dieser Zirkus.“ In der „Runde der Schande“ bekommt die 24-Jährige von Olivia Jones den Spiegel vorgehalten. Nicht nur die Aufnahmen aus der ProSieben-Show „Beauty and the Nerd“ zeigen Emmis Wutausbrüche inklusive Schubser, auch die Auseinandersetzungen mit Christin werden der Blondine vorgehalten. „Meine Stimme hat sie“, flüstert Patrick den anderen zu und meint damit die anstehende Nominierung.

„Wer bist du?“, will Olivia von Emmi wissen, woraufhin die eine bittere Lebensgeschichte erzählt. Mit ihrer Mutter wanderte Emmi als Teenager nach Spanien aus. Wenig später kam sie in ein Heim, weil ihre Mutter heimlich zurück nach Deutschland flog. „Dieses Kinderheim war ganz traumatisierend. Es war ganz schlimm. Sie haben wirklich viel Gewalt angewendet“, erinnert sich Emmi unter Tränen. „Heute hast du uns dein Herz geöffnet. Das war sehr mutig“, lobt Olivia. Eine symbolische Strafe gibt es dennoch: Emmi hat ab sofort Latrinendienst. „Ich werde kotzen“, ist sich die Blondine sicher.

Jürgen Trovato will sich nicht als „homophob abstempeln lassen“

Auch Jürgen darf zu seiner Runde der Schande antreten. Die Ausschnitte zeigen den TV-Detektiv nicht von seiner besten Seite. Das Wort „schwul“ kommt oft und in keinem positiven Zusammenhang aus Jürgens Mund. „Ich weiß nicht, warum man hier so ein riesen Fass aufmacht. Wollt ihr mich hier als homophob abstempeln? Habe ich keine Lust drauf“, echauffiert er sich. „Das Problem ist, dass du gar nicht weißt, was so eine Redewendung für mich und viele andere ist“, erklärt Olivia ruhig. Da zeigt sich auch Jürgen einsichtig und gelobt Besserung. Die symbolische Strafe nimmt er gerne an: Jeden Tag darf er den anderen Promis eine „Gute-Nacht-Geschichte“ aus Olivias Kinderbuch für mehr Toleranz vorlesen.