Pogues-Sänger Shane MacGowan ist tot: Erst kürzlich verließ der skandalträchtige Musiker das Krankenhaus

Bereits im Oktober hatte MacGowans Frau ihre Verzweiflung zum Ausdruck gebracht, weil sie ihren Mann an Weihnachten gerne bei sich hätte: "Ich bin wirklich sehr dankbar, dass Shane heute so gut aussieht! Und wir sind so entschlossen wie immer, ihn nach Hause zu bringen. Tausend Dank an alle Ärzte und Krankenschwestern und das gesamte Personal und alle, die ihn besuchen!" Nun kann die Familie nicht nur zusammen Weihnachten feiern, sondern auch McGowans Geburtstag am 25. Dezember.