"Das perfekte Dinner"-Gastgeberin überzeugt sogar Skeptiker mit Rote Beete

Was man alles aus Rote Beete machen kann, zeigte am zweiten Tag von "Das perfekte Dinner" Gastgeberin Aga. Von herzhaft bis süß, zaubert sie mehrere Varianten und kann dabei sogar die Skeptiker von Rote Beete überzeugen.

Vor 30 Jahren kam Aga zum Studieren von Polen nach Deutschland, und ist "hier geblieben wegen der Liebe". Inzwischen lebt die Anästhesieschwester in Bergen auf Rügen, wo sie "Das perfekte Dinner" aus Roten Rüben zaubern möchte. "Ich koche gerne, was meine Mutter gekocht hat und ich gerne gegessen habe", will Aga nicht nur deftige polnische Hausmannskost kredenzen, sondern ihren Gästen auch die Feinheiten kulinarisch näherbringen. Ihr Motto lautet "Rüben in drei Akten", weil die Rote Bete in allen drei Gängen vorkommt: "Einmal warm, einmal kalt und einmal süß."