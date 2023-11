"Bauer sucht Frau": Siegfried erteilt harte abfuhr: "Mit so einer Frau kann ich nichts anfangen"

Auf dem Hof von Bullenzüchter Siegfried im Odenwaldkreis kommt es in der aktuellen Dienstagsfolge von "Bauer sucht Frau" (RTL) zur Entscheidung zwischen den Hofdamen Simone und Patricia. Der 64-Jährige fühlt sich dazu gedrängt: "Ich habe gemerkt, dass ich eine Entscheidung treffen muss, weil die Stimmung zwischen den Mädels nicht mehr so toll ist", sagt er. Und das ist noch untertrieben.

Bullenzüchter Siegfried geht in die Offensive

Simone ist nicht gut auf ihre Widersacherin zu sprechen: "Mich ärgert es schon, dass Patricia sich immer vordrängt und alles besser wissen will", beschwert sie sich. Beim gemeinsamen Ausmisten im Kuhstall stinkt es der selbstständigen Gebäudereinigern zudem gewaltig: "Wenn man da mit der Heugabel in die Kuhscheiße rein sticht, kommt ein Geruch auf wie 1000 faule Eier", stöhnt sie. Patricia antwortet trocken: "Mich stört das nicht." Insgeheim freut sie sich sogar, dass Simone "sich immer so mächtig ins Zeug legt" und sogar Arbeit übernimmt, "die nicht so viel Spaß macht", wie eben Mist schaufeln.