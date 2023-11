Erschreckende Markus-Lanz-Doku zeigt das Leid in der Ukraine: "Ein Blick in die Hölle"

Für seine neuste Reportage reiste Markus Lanz quer durch die Ukraine. Der schwer verdauliche Film zeigt, wie die Menschen mit dem Krieg leben müssen und wie nichts mehr so ist in dem Land, wie es einmal war.

"Nein, das war nicht irgendeine Reise", resümiert Markus Lanz am Ende seiner Dokumentation. "Ein Blick in die Hölle" sei seine Recherche für die Dokumentation "Ukraine – Leben mit dem Krieg" gewesen, noch nie habe der ZDF-Moderator etwas Vergleichbares gesehen oder gehört.

"Natürlich ist das schwer. Aber das Leben muss ja weitergehen" Tatsächlich ist das, was Lanz in diesem am späten Dienstagabend ausgestrahlten Film präsentiert, nur schwer zu ertragen: zertrümmerte Häuser, kaputte Straßen – und unzählige schwer traumatisierte Menschen, deren Leben nie wieder so sein wird, wie es vor Kriegsbeginn im Februar 2022 war.

Gemeinsam mit der Autorin Silke Gondolf besucht Lanz die Städte Truskavets, Lwiw, Kiew, Irpin, Butscha, Mykolajiw, Cherson und Odessa, um mit den Menschen vor Ort über ihr Leben im Krieg zu sprechen. Die Reise startet im Westen der Ukraine, weit weg von der Front. Dort gehe das Leben "fast seinen gewohnten Gang", berichtet Lanz. Auch in Lwiw, der größten westukrainischen Stadt, scheint der Alltag in geordneten Bahnen zu verlaufen – zumindest auf den ersten Blick. Dass der Schein trügt, zeigt unter anderem ein Besuch bei Familie Stepanenkov, die aus dem Osten nach Lwiw geflohen ist.

Natalia und ihre beiden Kinder waren am 8. April 2022 am Bahnhof in Kramatorsk, als russische Raketen einschlugen. Mehr als 50 Menschen verloren damals ihr Leben, mehr als 100 wurden ukrainischen Informationen zufolge verletzt. "Es wurde plötzlich dunkel", erinnert sich Natalia. "Mir wurde schwarz vor Augen, meine Ohren waren taub." Die Familie überlebte den Angriff, doch Natalia und ihre Tochter verloren jeweils ein Bein. Für die Anfertigung der Prothesen wurden sie sogar in die USA geflogen; in die Ukraine kehrten sie freiwillig zurück. "Natürlich ist das schwer. Aber das Leben muss ja weitergehen", erklärt Natalia.

"... zwei Fingernägel gewaltsam entfernt und ein Hakenkreuz in den Rücken geritzt" Es ist jener eiserne Durchhaltewille, der fast alle Ukrainerinnen und Ukrainer eint, mit denen Markus Lanz im Laufe seiner Reise ins Gespräch kommt. Im Zug nach Kiew etwa begegnet der Journalist der Handelsvertreterin Hanna, die die Ukraine bereits im Februar 2022 verlassen hatte. "Schon drei Tage vor Kriegsbeginn sagte mein Mann, er werde nicht mehr ans Telefon gehen. Der Krieg würde kommen und dann würde er kämpfen müssen. Ich konnte ihn gerade noch überreden, mich aus Kiew rauszubringen." Ein Jahr sei sie mit ihrem Kind bei ihrem Vater in Polen geblieben. "Dann wollte ich wieder zurück nach Hause, um der Ukraine zu helfen", sagt Hanna. "Denn Heimat gibt es nur einmal."

Auch für Zoya Shu ist es keine Option, die Ukraine hinter sich zu lassen. "Ich will in meiner Heimat leben", stellt die Aktivistin im Gespräch mit Markus Lanz klar. "Wenn wir verhandeln, ihnen zum Beispiel Territorien zurückgeben, wird sie das nicht aufhalten. Sie werden weiter angreifen. Für uns ist das ein existenzieller Krieg. Entweder wir überleben – oder nicht."

Als Fotografin hat Zoya es sich schon seit einigen Jahren zur Aufgabe gemacht, auf die Schrecken des Krieges aufmerksam zu machen. In Irpin zeigt sie Markus Lanz das Bild eines Ukrainers, dem in russischer Gefangenschaft ein Hakenkreuz in den Rücken geritzt wurde. "Er hatte etwas Pro-Ukrainisches in den sozialen Netzwerken gepostet", erklärt Zoya. Aus diesem Grund sei der Mann in einen Keller gebracht und dort zehn Stunden lang festgehalten worden: "Sie haben ihm zwei Fingernägel gewaltsam entfernt und ein Hakenkreuz in den Rücken geritzt. Sie wollten ihn töten." Geschehen sei dies nicht etwa 2022, sondern 2014, nach dem Referendum im Osten der Ukraine. "Die Menschen wollten zu lange nicht wahrhaben, was hier passiert", glaubt Zoya. Nun sei das Leid nicht mehr zu übersehen.

Herrscht in Russland eine "Kultur des Todes"? Das gilt auch und insbesondere für Butscha. Im April 2022 wurden in dem Kiewer Vorort 460 getötete Zivilisten entdeckt. Das Massaker hat Spuren hinterlassen: "Sobald ich 18 bin, werde ich die Russen vernichten", lauten die drastischen Worte eines Jugendlichen vor Ort. "Ich werde alles dafür tun, dass es sie auf dieser Erde nicht mehr geben wird." Der Teenager wurde Zeuge der Gräueltaten; fast alle seiner Nachbarn seien ermordet worden. Sein Leben werde niemals mehr so sein, wie es war, betont er gegenüber einem sichtlich aufgewühlten Markus Lanz: "Alles ist anders."

Ähnlich bestürzt zeigt sich der Talkmaster im einzigen offiziellen Lager der Ukraine für russische Kriegsgefangene. Der Standort sei geheim. Man könne nur erahnen, weshalb das deutsche Filmteam überhaupt eine Drehgenehmigung bekommen habe. Die Ukraine präsentiere ihre Gefangenen, um Druck aufzubauen und den Austausch voranzutreiben, mutmaßt Lanz. Mit einigen der kahl rasierten Männer in Gefängniskleidung darf er sogar sprechen.

"Ich war im Gefängnis und Präsident Putin versprach uns, dass wir begnadigt werden, wenn wir kämpfen", erzählt ein Insasse. "Und dass es gutes Geld dafür gibt." Für die Häftlinge habe es vorab weder Training noch Schießübungen gegeben, stattdessen seien die Männer "direkt an die Front in den Einsatz" geschickt worden – als "Kanonenfutter", wie er hinzufügt.

Auch Petro Yatsenko, Pressesprecher der Ukrainischen Kriegsgefangenen-Koordination, schreibt Russland eine "Kultur des Todes" zu: "In der Geschichte Russlands sieht man, dass die Untertanen ihr Leben für ihre Herrscher opfern müssen." Dies sei "völlig normal" gewesen, behauptet Petro, der eigentlich Schriftsteller ist. "Wer an die Front geht und für Russland stirbt, ist in der Heimat ein Held."

"Hier lagen so viele Leichen" Die wohl erschreckendsten Bilder liefern die letzten Städte, die Markus Lanz auf seiner Reise durch die Ukraine besucht. Ab Cherson trägt der Journalist eine Schutzweste. Immer wieder betont er, dass es hier jederzeit zum Angriff kommen könne. Allein die Felder vor den Toren der Hafenstadt zu betreten, sei hochgefährlich. Nirgendwo auf der Welt seien mehr Minen im Boden vergraben als hier, heißt es im Film. Es werde Jahre dauern, bis die Acker wieder nutzbar sind.

Auch in Mykolajiw, 50 Kilometer entfernt von der Front, ist der Krieg dauerhaft spürbar. Die meisten Häuser sind zerbombt, ganze Wohngebiete zerstört. Fließendes Trinkwasser gibt es nicht mehr, seit die Leitungen zerschossen wurden. "Hier lagen so viele Leichen. Arme, Beine, überall war Blut", erzählt ein Anwohner.

Seine Tochter war sechs Jahre alt, als der Krieg begann. "Sie hat alles gesehen", bestätigt er auf Lanz' Nachfrage. "Ich habe genug von den Raketen, von den Explosionen und den Sirenen. Ich will das alles nicht mehr", sagt das Mädchen – und spricht den Wunsch aus, den nicht erst nach dieser erschütternden Reportage viele ZDF-Zuschauer teilen dürften: "Ich will, dass der Krieg bald vorbei ist."