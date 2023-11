Joachim Gauck bei "maischberger": "Dieses Führungsdefizit sorgt für ein Vertrauensdefizit"

Deutschland befinde sich derzeit in einer "sehr heiklen Situation", erklärte Joachim Gauck in der Talkrunde von Sandra Maischberger. Die Haushaltskrise setzt der ohnehin angeschlagenen Ampel-Koalition weiter zu. Im Gespräch kritisierte der Altbundespräsident unter anderem den Kommunikationsstil der Regierung.

Dass der Regierung 60 Milliarden Euro im Haushalt fehlen, bleibt auch zwei Wochen nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts das wichtigste innenpolitische Thema. Das zeigte auch die Ausgabe des ARD-Talks "Maischberger" am Dienstagabend. Deutschland befinde sich derzeit in einer "sehr heiklen Situation" – davon ist Altbundespräsident Joachim Gauck überzeugt, wie er im Gespräch mit Gastgeberin Sandra Maischberger betonte. Die Talkmasterin sprach sogar von einer "Krise im Regierungsviertel".

Gauck zeigte sich erschüttert: Schließlich treffe Deutschland mit dem Bedrohungsszenario und den Auseinandersetzungen in Israel eine zusätzliche Belastung. "Vor diesem Hintergrund ist ungesichertes Terrain im Inland nochmal etwas Bedrohliches", warnte der Politiker. "Wenn die Kommunikation der Regierenden so ist, dass ein Großteil der Bevölkerung schon Kontrollverlust befürchten muss, weil bestimmte Ansagen nicht kommen, dann ist das eine sehr heikle Situation."

In Zuge dessen forderte der Altbundespräsident von der Ampel-Regierung eine neue Art zu kommunizieren: "Wir brauchen eine neue Bereitschaft mit der Bevölkerung so zu sprechen, als wäre die Bevölkerung erwachsen", konstatierte Gauck im Gespräch mit Maischberger. Auch ein Nicht-Gelingen eines Vorhabens könne Vertrauen in die Regierenden stiften, wenn es richtig kommuniziert werde.

Ein sehr gutes Beispiel dafür sei der Leitsatz "Wir schaffen das" der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) während der Flüchtlingskrise. "Wollen wir eine Regierungschefin haben, die sagt: Liebes Volk, das schaffen wir nicht? Totaler Blödsinn. Aber dann hätte folgen müssen, wie wir das schaffen", kritisierte Gauck den Kommunikationsstil der Ampel-Koalition. Würden Politiker genau erklären, was ihre Absicht sei, wachse auch das Vertrauen in der Bevölkerung wieder.

Altbundespräsident ermahnte zu Courage und Demokratiefähigkeit

Als Maischberger fragte, ob er vergleichbares in der Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstagvormittag im Bundestag gehört habe, monierte Gauck: "Nein, das habe ich nicht so richtig gehört." Er hoffe aber auf eine "neue Entschlossenheit". Vorgezogene Neuwahlen halte er trotz aller Kritik falsch, da sie bei vielen Bürger womöglich nur falsche Vorurteile über die Politik bestätigen würden. Und genau das dürfe man aktuell nicht provozieren: "Was würden uns jetzt Neuwahlen bringen? Möglicherweise eine neue Regierung, aber erst mal eine Phase elementarer Verunsicherung", schloss der Altbundespräsident unweigerlich.