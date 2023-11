Überraschendes Outing über lesbische Liebe bei "Promi Big Brother": War mit einer Frau zusammen"

Über das Liebesleben von Yeliz Koc, so könnte man meinen, ist hinlänglich viel bekannt. Spielte es sich doch zu nicht unwesentlichen Teilen im Realität-Fernsehen und in Berichten auf Promiportalen ab. Berühmt wurde Koc zunächst mit ihrer Ohrfeige für "Bachelor" Daniel Völz, ehe sie mit "Bachelor in Paradise"-Partner Johannes Haller zusammenkam. Anschließend verliebte sie sich in Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (31, "Die wilden Kerle"). Trotz der gemeinsamen Tochter Snow ging aber auch diese Beziehung recht dramatisch in die Brüche.