"Die größten Geheimnisse der 80er": Kritik zur Nostalgie-Reise mit Promis

Zurück in die Zeit von Schulterpolstern und Zauberwürfeln: bei Kabel eins gibt es eine Nostalgie-Reise zurück in die 80er Jahre. Promis wie Sänger Sasha, Ex-Fußballweltmeister Pierre Littbarski oder Ingolf Lück erinnern sich an das verrückte Jahrzehnt.

Die größten Geheimnisse der 80er Show • 30.11.2023 • 20:15 Uhr

Die neue Kabel-Eins-Rankingshow "Die größten Geheimnisse der 80er" lädt einmal mehr zu einer Reise in die Vergangenheit, ins notorische Lieblingsjahrzehnt der Deutschen, ein. Damals schon fühlte sich der Außerirdische E.T. als ungeliebter, heimatloser Migrant. Auch wirkten nicht alle Modetrends wirklich nachhaltig vertrauensbildend. Trotzdem scheint es eine Zeit zu sein, die sich in der Rückschau als vergleichsweise "heil" verklären lässt und die sich daher für locker-leicht unterhaltende Retro-Shows geradezu aufdrängt.

Rätsel und Geheimnisse des Jahrzehnts In der Kabel-Eins-Variante soll es nun im – eigentlich bestens ausgeleuchteten Neon-Jahrzehnt – um das Aufspüren vermeintlicher "Geheimnisse" und das Aufdecken letzter Rätsel gehen. So erfährt man in der Sendung unter anderem, wer den damaligen Superstar Michael Jackson zu seinen legendären "Moonwalk"-Tanzkünsten inspirierte.

Als Reisebegleiter für die Vergangenheitsfahrt hat Kabel Eins Zeitzeugen gebucht, die auch heute noch im Rampenlicht stehen: unter anderem den Sänger Sasha mit seiner Ehefrau Julia, den 1990er-Fußballweltmeister Pierre Littbarski und seinen Sohn Joel sowie die früheren "Formel Eins"-Moderatoren Ingolf Lück und Peter Illmann. Sie wissen dann hoffentlich auch noch, welches Geheimnis die einst so beliebte Computerspiel-Figur Super Mario hütete.

Die größten Geheimnisse der 80er – Do. 30.11. – kabel eins: 20.15 Uhr