"Philadelphia": Kritik zum Drama mit Tom Hanks

Schauspieler Tom Hanks glänzte im Laufe seiner Karriere in vielerlei Produktionen: "Forrest Gump", "Der Soldat James Ryan", "The Da Vinci Code – Sakrileg", "Apollo 13" – die Liste ist lang. Kabel Eins wiederholt mit "Philadelphia" nun einen der Filme, die Hanks zum Durchbruch in Hollywood verhalfen. Für seine Rolle des an Aids erkrankten Andrew Beckett wurde er 1994 mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet.