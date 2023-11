"Mario Barth deckt auf!": Neuen Folgen bei RTL mit prominenten Gästen

Mario Barth ist zurück – in gewohnter Manier und mit seiner Sendung "Mario Barth deckt auf!". In drei neuen Episoden präsentiert der 51-Jährige mit prominenten Gästen Fälle von angeblicher Steuerverschwendung. Besonders im Fokus steht die Sonderausgabe "Mario Barth deckt auf! Alles für unsere Kinder", die eine Woche nach Sendestart ausgestrahlt wird (Mittwoch, 6. Dezember, 20.15 Uhr, RTL).

In der Spezialfolge gibt der Comedian und Moderator nun den Menschen eine Stimme, die zunehmend auch unter den Steuerverschwendungen leiden: den Kindern in Deutschland. Anhand von Einspielfilmen zeigt er Beispiele, in denen Städte und Kommunen ihre Kinder vernachlässigen. Darüber hinaus berichtet Barth über den Hebammen-Mangel in Deutschland. Um die Hintergründe zu erläutern, spricht er mit einer Hebamme über den Berufsalltag und die Löhne.

Wie in jeder "Mario Barth deckt auf!"-Folge lädt der Moderator auch in der Sonderausgabe Promis ein, die ebenfalls Fälle präsentieren. So widmet sich Ilka Bessin dem Thema "Eltern-Taxi", während der Jurist Christopher Posch den Kinderärztemangel in Deutschland aufgreift. Comedian Martin Klempnow geht es um die "Kita-Misere". Moderatorin Mareile Höppner nimmt sich ebenfalls des Themas Kinderarmut an. Als Experte fungiert Michael Thiel.