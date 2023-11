Jürgen Milski muss "Promi Big Brother" verlassen

Da waren es nur noch zehn: Nach Patricia Blancos Auszug am Samstag und Philo Kotniks Ausscheiden am Montag musste nun auch TV-Urgestein und Mann der ersten "Big Brother"-Stunde Jürgen Milski (60) den SAT.1-Container verlassen. Auch in Staffel elf von "Promi Big Brother" (live auf Joyn) geht es Schlag auf Schlag. Im Zuge der Nominierung am Dienstag bekamen Milski und Ron Bielecki (25) jeweils drei Stimmen und landeten somit auf der Exit-Liste. Wie gewohnt lag die finale Entscheidung bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Die Mehrheit rief für den YouTuber Bielecki an. Somit war der Partyschlagersänger nur sechs Tage vor dem großen Finale raus – und das, obwohl er zunächst als einer der Favoriten auf den Titel galt.