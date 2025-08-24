Home News TV-News

"Tatort: Hochamt für Toni": Kritik zum ARD-Krimi mit Fabian Hinrichs

Ermittler Felix Voss auf Spurensuche in der Vergangenheit

24.08.2025, 06.10 Uhr
von Eric Leimann
Im Tatort "Hochamt für Toni" wird Ermittler Felix Voss mit seiner Vergangenheit konfrontiert, als ein Priester stirbt und Geheimnisse aufgedeckt werden sollen.
Franken-Kommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs) kümmert sich um die jüngere Schwester (Sina Martens) seiner einstigen großen Liebe, die sich vor zwei Jahren das Leben nahm. Im "Tatort: Hochamt für Toni" muss sich der Ermittler seiner eigenen Vergangenheit stellen.  Fotoquelle: BR/X Filme Creative Pool GmbH/Hendrik Heiden
Erinnerungen an früher: Der junge Felix Voss (Fabian Hinrichs) und seine Liebe Toni Hentschel (Sina Martens) genießen ihre gemeinsame Zeit am See.  Fotoquelle: BR/X Filme Creative Pool GmbH/Hendrik Heiden
Viele Jahre, nachdem der Kontakt zwischen Felix Voss (Fabian Hinrichs, links) und Toni abgebrochen ist, lädt ihn der gemeinsame Freund der beiden, Pfarrer Marcus Borchert (Pirmin Sedlmeir), zu einem Gottesdienst für Toni ein. Was will er darin sagen?  Fotoquelle: BR/X Filme Creative Pool GmbH/Hendrik Heiden
Wohin ist ihr Kollege und guter Freund verschwunden? Kommissarin Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) erkennt Felix Voss (Fabian Hinrichs) kaum noch wieder, seit dieser von der eigenen Vergangenheit eingeholt wurde.  Fotoquelle: BR/X Filme Creative Pool GmbH/Hendrik Heiden
Die jüngeren Versionen von Marcus Borchert (Pirmin Sedlmeir, links), Felix Voss (Fabian Hinrichs) und Toni Hentschel (Sina Martens) verbringen einen traumhaften Tag am See.  Fotoquelle: BR/X Filme Creative Pool GmbH/Hendrik Heiden
Zwei Jahre nach dem Tod von Toni möchte ihre kleine Schwester Eva (Sina Martens) mehr über deren Ableben herausfinden. Ihrem Bruder Christian (Johannes Allmayer) scheint das nicht zu gefallen.  Fotoquelle: BR/X Filme Creative Pool GmbH/Hendrik Heiden
Felix Voss (Fabian Hinrichs) steht stark angefasst am Grab seiner früheren großen Liebe. Bis vor kurzem wusste er gar nicht, dass Toni zwei Jahre zuvor verstorben war.   Fotoquelle: BR/X Filme Creative Pool GmbH/Hendrik Heiden
Der wohlhabende Unternehmer und Patriarch Johannes Hentschel (André Jung) hat mit seiner Frau Anna (Marita Breuer) vier Kinder. Während drei von ihnen noch im Umfeld der Familienvilla leben, spricht man über die abtrünnige Toni und ihren Tod nur ungern. Was genau ist in der Familie passiert?  Fotoquelle: BR/X Filme Creative Pool GmbH/Hendrik Heiden
Die Hentschel-Männer lachen nur selten, von links: Sohn Christian (Johannes Allmayer, links), Vater Johannes (André Jung, Mitte) und der jüngere Sohn Lukas (Sebastian Zimmler).  Fotoquelle: BR/X Filme Creative Pool GmbH/Hendrik Heiden

TV-Ermittler sind oft seltsam beziehungslose Gesellen. "Lonely Wolf" hieß das früher mal, aber mittlerweile haben die Wölfinnen in Sachen Einsamkeit längst nachgezogen. Man schaue nur zu den "Tatort"-Dezernaten Ludwigshafen oder Hannover/Göttingen und natürlich auch zu den ewigen Single-Kommissaren aus München oder zu Max Ballauf in Köln. Auch den Franken-Ermittlern Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) und Felix Voss (Fabian Hinrichs) hat man kein wirklich dauerhaftes Glück der Zweisamkeit ins Drehbuch geschrieben – wobei sich das im Falle von Felix dank einer netten Honigverkäuferin mal zu ändern schien. Fans der Reihe werden sich an die charmante Begegnung erinnern.

Kriminalfilm • 24.08.2025 • 20:15 Uhr

Im nun im Ersten wiederholten neunten Fall "Tatort: Hochamt für Toni" (2023) allerdings widmete man sich so intensiv einer früheren, der wohl größten Liebe des Ermittlers Voss, dass der Film mindestens ebenso sehr Lebensbilanz-Drama wie Krimi ist. Dennoch gibt es im "Tatort", der gar nicht in Franken, sondern in der Nähe, irgendwo in der oberpfälzischen Provinz spielen soll, natürlich auch einen Mord als Ausgangspunkt für das Eintauchen von Voss in die eigene Vergangenheit.

Marcus Borchert (Pirmin Sedlmeier), ein alter Freund von Felix Voss aus dessen Studienzeit in Berlin, arbeitet mittlerweile als Pfarrer in der Oberpfalz. Marcus lädt Felix zu einer Messe ein, in der es auch um Toni gehen soll, eine enge Freundin der beiden aus früheren Tagen. Mit gemischten Gefühlen reist Felix von Nürnberg in die Provinz. Weder mit Marcus noch mit Toni hatte er in den letzten Jahren Kontakt. Nach einer kurzen Begrüßung durch Marcus wird Felix auf den Inhalt der Messe verwiesen, die gleich beginnen soll. Doch die Messe findet nie statt, denn der Pfarrer wird in seiner Sakristei ermordet. Bald erfährt Felix, dass auch Toni seit zwei Jahren nicht mehr am Leben ist. Dafür lernt er die nicht ganz so nette Familie seiner früheren großen Liebe kennen.

Mit Kafka am Baggersee

Toni entstammt der sehr wohlhabenden Unternehmerfamilie Hentschel, die ihre Gegend in Sachen Einfluss fest im Griff hat. So fest, dass auch die örtliche Polizei nur ungern ermittelt, wenn Patriarch Johannes Hentschel (André Jung) oder seine beiden Söhne Christian (Johannes Allmayer) und Lukas (Sebastian Zimmler) dies so wünschen. Neben der im Rollstuhl sitzenden Mutter Anna (Marita Breuer) gibt es noch eine weitere Frau in der kaltherzig wirkenden Hentschel-Villa: Tonis kleine Schwester Eva (Sina Martens), die noch am ehesten dazu bereit ist, Felix Voss bei seinen Nachforschungen zu unterstützen. Es gilt, ein Familiengeheimnis zu enträtseln, aber auch herauszufinden, ob Voss heute ein ganz anderer Mensch wäre, hätte er seinem Herzen damals nachgegeben und sich für ein Leben mit Toni entschieden.

Autor Bernd Lange ("Das Verschwinden"), der noch junge Schweizer Regisseur Michael Krummenacher ("Der Räuber Hotzenplotz") und die 2023 verstorbene BR-Redakteurin Stephanie Heckner mit ihrem letzten Film – sie alle wussten, dass "Hochamt für Toni" kein normaler "Tatort" werden würde. Experimentell ist Felix Voss' Spurensuche in der oberpfälzischen Provinz nicht. Dazu ist der Krimi-Plot zu bodenständig, ja fast schon altmodisch im "derrickschen" Sinne gestrickt. Das Besondere des Films sind die elegischen Momente mit bebilderten Erinnerungen an unbeschwerte studentische Sommertage am Baggersee, die mit Marcus, Felix und Toni – ebenfalls verkörpert vom 34-jährigen Theaterstar Sina Martens – einen Hauch des Dreiecks-Liebesklassikers "Jules und Jim" verströmen. Auch Franz Kafkas unvollendeter Roman "Der Verschollene", die Literatur am Baggersee, dürfte nicht ganz zufällig ins Bild gerückt sein. Kafkas einziges in Amerika spielendes Werk thematisiert Zugehörigkeit und Verlorenheit.

Letzter Film von Franken-"Tatort"-Erfinderin Stephanie Heckner

In den besten Momenten des melancholischen Liebes-"Tatorts" sitzt Felix Voss jedoch in seiner Provinz-Pension, hört tieftraurigen Indie-Folk – das dazu gespielte, extrem reduzierte Stück "Demon Host" der kanadischen Band Timber Timbre ist dabei eine echte Entdeckung – und denkt über sein Leben nach. Felix Voss scheint in seine eigene Welt abgetaucht und ist für seine besorgte Kollegin Ringelhahn, die ab und zu anrückt, um nach dem Rechten zu sehen, kaum noch erreichbar. Insofern ist "Hochamt für Toni" auch ein Film über alte Lebensdämonen, seien sie nun böse oder sanft-liebevoll, die ins Jetzt einbrechen können, um eine funktionierende, ja vielleicht sogar "gute" Gegenwart zu überlagern.

"Tatort: Hochamt für Toni" ist bei weitem nicht der beste aller Franken-"Tatorte", die erzählerisch zu den ambitioniertesten – und oft besten – Revieren des deutschen Krimiklassikers zählen. Dazu ist die Krimihandlung ein wenig zu sehr von der Stange, und vielleicht wäre auch ein bisschen weniger unsympathische Hentschel-Familie im Buch Bernd Langes besser gewesen. Dennoch ist der Felix-Voss-Solotrip so berührend, dass einem vor allem bei der bewegenden Abschlussszene fast die Tränen kommen.

Auch deshalb, weil nach dieser letzten Szene eine Widmung für die Ende März 2023 nach langer Krankheit verstorbene Stephanie Heckner eingeblendet wird, eine von Kreativen hochgeschätzte, leitende TV-Redakteurin des BR. Nicht nur den Franken-"Tatort" hat sie aus der Taufe gehoben, auch preisgekrönte Produktionen wie "Im Angesicht des Verbrechens", "Operation Zucker" oder "Türkisch für Anfänger". Was vom Leben übrig bleibt, durchaus eine der großen Fragen dieses Films, hat die verstorbene TV-Macherin auf ihre Art beantwortet.

Nach "Hochamt für Toni" folgte im Oktober 2024 der zehnte Franken-"Tatort: Trotzdem". Darin verabschiedeten sich Dagmar Manzel und ihre Hauptkommissarin Paula Ringelhahn aus Nürnberg. Im elften Film des Franken-Ablegers, "Ich sehe dich", wird Fabian Hinrichs alias Felix Voss ohne neue Partnerin ermitteln, dafür aber wie gehabt mit Unterstützung seiner Kollegin Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid). Eine tragende Rolle spielt darin auch der niederbayerische Schauspieler und Kabarettist Sigi Zimmerschied als Felix Voss' kauziger Fahrer. Der Fall eröffnet nach der Sommerpause am Sonntag, 14. September, im Ersten die "Tatort"-Saison 2025/26.

Mit dem zwölften Franken-"Tatort" tritt dann Schauspielerin Rosalie Thomass als Hauptkommissarin Emilia Rathgeber die Nachfolge Dagmar Manzels an. Die Dreharbeiten zum Fall "Gottesgarten" fanden ab Anfang Juli in Nürnberg und Oberfranken statt, die Ausstrahlung soll 2026 erfolgen.

Tatort: Hochamt für Toni – So. 24.08. – ARD: 20.15 Uhr

