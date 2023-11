"Aktenzeichen XY... Ungelöst": Kritik und Infos zur neuen Ausgabe des ZDF-Magazins

Es sind grausige Verbrechen, die Rudi Cerne in einer neuen Ausgabe von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" vorstellt. Es wird an der Aufklärung drei ungelöster Fälle gearbeitet.

Wenn die ermittelnden Beamten bei der Aufklärung eines Verbrechens im Dunkeln tappen oder den flüchtigen Verdächtigen unter Druck setzen wollen, wenden sie sich irgendwann an die Zivilbevölkerung mit der Bitte um Mithilfe. Doch auch diese Maßnahme ist nicht immer zielführend, wie Moderator Rudi Cerne in einer neuen Folge von "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" zur besten Sendezeit zeigt.

Was steckt hinter dieser mysteriösen Tat?

In jeder Ausgabe des ZDF-Magazins, das seit über 55 Jahren aus dem Fernsehprogramm nicht mehr wegzudenken ist, werden reale Kriminalfälle vorgestellt, in der Hoffnung, die Täter zu überführen – oft mit Erfolg. Diesmal wird unter anderem der brutale Mord an einer jungen Frau anhand von nachgestellten Szenen beleuchtet. Die 24-Jährige hat ihre Wohnung verlassen – niemand weiß, warum. Am nächsten Tag wird ihre Leiche an einem Waldweg gefunden. Was steckt hinter dieser mysteriösen Tat?