"Wahnsinnig enttäuschend": Markus Söder kritisiert bei "maischberger" "narkotische Rede" von Kanzler Scholz

Thrillerserie im Ersten

"Schnee"-Star Brigitte Hobmeier im Interview über die düstere Serie, gruselige Drehs und die Kraft der Natur

Seltsame Dinge passieren in der neuen Serie "Schnee": Brigitte Hobmeier spielt darin eine Frau, die mit ihrer Familie in ein österreichisches Bergdorf zieht. Dort geschehen mysteriöse Dinge. Im letzten "Tatort" mit Ulrich Tukur war die Schauspielerin als dessen Gegenspielerin im Einsatz. Im Interview gibt Brigitte Hobmeier unter anderem Einblicke in die Dreharbeiten.

MEHR