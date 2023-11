Natalie Portman warnt Kinder vor Filmkarriere: "viele schlimme Geschichten gehört"

Natalie Portman stand selbst als Kind schon vor der Kamera. In ihrem neuen Netflix-Film "May December" geht es unter anderem um die Affäre einer Frau mit einem minderjährigen Jungen. Doch die Schauspielerin sieht es kritisch, wenn Kinder in das Film-Business gezogen werden und warnt junge Darsteller vor einer zu frühen Karriere.