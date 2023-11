"1Live Krone 2023": Kritik zur Live-Übertragung des Musikpreises

Vom Ruhrpott nach Ostwestfalen: Im vergangenen Jahr versuchte sich die "1LIVE Krone" erstmals an einem sogenannten 360°-Setdesign, nun soll ein Standortwechsel der Musikpreisverleihung neuen Schwung verleihen. 2023 findet die Veranstaltung nicht in der Bochumer Jahrhunderthalle, sondern im Lokschuppen in Bielefeld statt. Die Moderation übernimmt Donya Farahani vom Radiosender 1LIVE, die bereits 2020 durch die Preisverleihung führte und im vergangenen Jahr mit einem starken Statement auf die Situation der iranischen Bevölkerung aufmerksam machte. Der WDR überträgt die Preisverleihung live zur besten Sendezeit.