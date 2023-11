"Das große Promi-Büßen“: Alles Wissenswerte zur neuen Staffel wissen

Wie die erste Staffel wird auch die zweite Runde von „Das große Promi-Büßen“ von Olivia Jones moderiert. Sie begrüßt diesmal zwölf Kandidaten, zu denen unter anderem Danni Büchner gehört. Die Witwe von Jens Büchner war mit ihrem 2018 verstorbenen Mann Jens seit 2016 in „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ zu sehen. 2020 nahm Danni Büchner an „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil, 2021 an „Promi Big Brother“. Dort traf sie bereits auf Eric Sindermann, der ebenfalls bei „Das große Promi-Büßen“ mitmacht. Der ehemalige Handballer ist als Modedesigner tätig und war 2022 bei „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ dabei. Ein weiterer Teilnehmer bei „Das große Promi-Büßen“ ist Steff Jerkel. Der Gastronom lebt auf Mallorca und war ebenfalls bei „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ und in „Das Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Patrick Romer ist ein ehemaliger Teilnehmer von „Bauer sucht Frau“ und von „Das Sommerhaus der Stars“. Auch Mike Cees war schon Sommerhaus-Kandidat und nahm zudem an „Temptation Island“ und der Schweizer Ausgabe von „Die Bachelorette“ teil.

"Dieses Format toppt alles, was es bis jetzt gab", erklärt "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel noch geschockt von seiner Teilnahme an der Reality-Show "Das große Promi-Büßen". Am 09. November startet die zweite Staffel bei ProSieben. Aktuell werden immer mehr Details zur Sendung bekannt. Die Rede ist von unerwartet, krassen Dreharbeiten. So soll Blut geflossen sein und dreimal musste der Krankenwagen gerufen werden. Zudem ist nun bekannt, welche Promis bei Moderatorin Olivia Jones für ihre Fehltritte büßen wollen.

Geballte Trash-TV-Erfahrung

Viel Grund zum Büßen wird Lisha Savage haben. Sie fiel 2020 bei ihrer Teilnahme an „Das Sommerhaus der Stars“ durch zahlreiche Wutausbrüche und Beleidigungen gegen andere Kandidaten auf. Jürgen Trovato war von 2011 bis 2017 in der Reality-Serie „Die Trovatos – Detektive decken auf“ zu sehen. 2019 nahm er an „Promi Big Brother“ teil. Christin Okpara war 2021 bei „Are You The One?“ und „#CoupleChallenge“ dabei. Zudem stand sie 2022 auf der Teilnehmerliste für „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, wurde dann aber aufgrund ihres unklaren Impfstatus doch noch ausgeschlossen. Ein Highlight von „Das große Promi-Büßen“ wird wohl die Teilnahme von Emmy Russ. Sie sorgte schon 2020 bei „Beauty & The Nerd“ sowie bei „Promi Big Brother“ durch ihr impulsives Verhalten und ihre offene Art für Aufmerksamkeit. Für Yvonne Woelke ist „Das große Promi-Büßen“ die erste Teilnahme an einem Trash-TV-Format. Zuvor wurde sie ausschließlich als Schauspielerin für Film, TV und Theater engagiert. Leon Machère ist seit 2011 YouTuber. 2017 brachte er ein Rap-Album auf den Markt, 2021 war er Kandidat von „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“. Gloria Glumac war 2022 bei „Temptation Island“ zu sehen. Es gibt Gerüchte, dass sie mit Patrick Romer anbandelt, der ja ebenfalls bei „Das große Promi-Büßen“ mitmacht.