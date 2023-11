"RTL-Spendenmarathon 2023 – Der Start": Knackt Joey Kelly den nächsten Weltrekord?

RTL sammelt wieder Spende für den guten Zweck. Im letzten Jahr kamen beim "Spendenmarathon" 41 Millionen Euro zusammen. Kann die Summe dieses Jahr geknackt werden? Und schafft es Joey Kelly erneut einen Weltrekord zu brechen?

RTL-Spendenmarathon 2023 – Der Start Show • 16.11.2023 • 18:00 Uhr

"Ja ist denn heut scho' Weihnachten?", fragt manch einer wohl in alter Beckenbauer-Manier. Nicht ganz! Noch bevor Inflation und Wunschzettel das Weihnachtsgeld auffressen, appelliert RTL auch in diesem Jahr an die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer: Beim "RTL-Spendenmarathon 2023" gilt es auch in diesem Jahr, eine möglichst hohe Spendensumme für notleidende Kinder zu sammeln.

Promis unterstützen die Spenden-Aktion Die Messlatte für die wie üblich von Wolfram Kons moderierte 24-stündige Live-Sendung liegt hoch: Unfassbare 41.107.923 Euro zeigte der Spendenzähler im vergangenen Jahr an – ein neuer Rekord! Schon 2020 und 2021 hatte sich die Sendung mit Spendengeldern in Höhe von 15,75 und 22,45 Millionen Euro selbst übertroffen. Ob dieser Trend wohl auch im vierten Krisenjahr in Folge anhält?

Die prominenten Projektpatinnen und -paten werden sich jedenfalls erneut ins Zeug legen. Im Studio begrüßt Kons unter anderem die Moderatorinnen Monica Lierhaus und Annika Lau, Fußballer Philipp Lahm, "Let's Dance"-Profi Isabel Edvardsson, Schauspieler und Moderator Wayne Carpendale und Ex-Skirennläufer Felix Neureuther. Sie alle werden von ihren Erlebnissen beim Besuch der Kinder berichten, denen die Spendensumme letztlich zugutekommen soll.

Knackt Joey Kelly und seine Weltrekorde Nach der halbstündigen Auftaktsendung wird das RTL-Programm in den kommenden 24 Stunden immer wieder durch eine Meldung des aktuellen Zwischenstands unterbrochen. Am Freitag, 17. November, um 18 Uhr, schlägt dann die Stunde der Wahrheit: Unter dem Motto "RTL-Spendenmarathon 2023 – Das Finale" verkündet Wolfram Kons das Endergebnis der großen Sammelaktion. Unterstützung vor Ort erhält er dabei von den Projektpatinnen und -paten Pietro Lombardi, Laura Rypa, Riccardo Simonetti und Maik Meuser.

Spannend ist auch die Frage, ob Joey Kelly einen erneuten Weltrekord bricht: Seit 2003 nimmt der Extremsportler regelmäßig am "RTL-Spendenmarathon" teil. Im vergangenen Jahr kletterte er gemeinsam mit seinem Team drei Millionen Stufen auf den sogenannten "ClimbMill"-Laufbändern. In der Vergangenheit brach der heute 50-Jährige unter anderem den Weltrekord der weitesten Hochseilstrecke in 24 Stunden sowie den Weltrekord der weitesten Unterwasser-Laufstrecke in 24 Stunden.

RTL-Spendenmarathon 2023 – Der Start – Do. 16.11. – RTL: 18.00 Uhr