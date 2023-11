"Der Usedom-Krimi – Geburt der Drachenfrau": Ex-Staatsanwältin Lossow wird schuldlos schuldig

In einem Kleintransporter, der syrische und afghanische Flüchtlinge nach Usedom bringen wollte, stirbt ein kleines Mädchen. Auch der Fahrer des Transporters wird getötet. Ex-Staatsanwältin Lossow (Katrin Sass) wird in den Fall verstrickt und wird mitschuldig am Tod zweier Täter.

Der Usedom-Krimi – Geburt der Drachenfrau Krimi • 16.11.2023 • 20:15 Uhr

Ein Kind, der nachlässige Fahrer und zwei weitere Schlepper kommen ums Leben. Neben dem Usedomer Kommissar Rainer Witt (Till Firit) und Staatsanwältin Katharina Stozek (Milena Dreißig), ermittelt auch Karin Lossow, die Ex-Staatsanwältin (Katrin Sass). Sie wird dabei mehr als gewollt in den Fall verstrickt. Karin wird mitschuldig am Tod zweier Täter, die in dem Kleintransporter erfrieren.

Aber auch Lara, die Tochter des Schreiners Jörn Scherer (Jörg Schüttauf), will Rache üben, als sie auf den geflüchteten Vater und dessen tote Tochter trifft. Karin, die sich mittlerweile ihrem neuen Nachbarn Jörn angenähert hat, kann das gerade noch verhindern. Mit der episodenübergreifenden Geschichte (Regie: Grzegorz Muskala) über die Machenschaften von Schleppern an der deutsch-polnischen Grenze trifft der Usedom-Krimi einen Nerv der Zeit.

"Deshalb fühle ich mich Karin Lossow sehr verbunden" Katrin Sass glaubt indessen viel Gemeinsames mit ihrer Rolle entdeckt zu haben. "Ich konnte es mir schwer vorstellen, dass man diese Anfeindungen, die Sticheleien und das alles aushält und dahin zurückgeht, in das Haus, wo sie ihren Mann erschossen hat", sagt sie über die einst straffällig gewordenen Staatsanwältin. "Das finde ich schon beeindruckend. In den folgenden Jahren hat sie ihren Platz auf Usedom auch wieder gefunden. Trotzdem ist es immer ein Auf und Ab bei ihr, so wie es bei mir im Leben auch immer war. Auch deshalb fühle ich mich Karin Lossow sehr verbunden."

Den dritten neuen Film der Reihe ("Schlepper") zeigt das Erste am Donnerstag, 23.11., 20.15 Uhr.

