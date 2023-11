"Das perfekte Dinner": Mara bringt mit Videobotschaft die Truppe ins Wanken

Eben noch monierte sie bei Lejlas Auftakt-Dinner die fehlende Nusskruste des Hauptgangs und reihte ihre etwas älteren Mit-Gourmets in die "Best Ager"-Ecke ein: Jetzt wünscht Mara ihren Kolleginnen nur noch "viel Spaß und gute Gerichte". Am zweiten "Das perfekte Dinner"-Tag in Düsseldorf bringt die 26-Jährige per Videobotschaft die gesamte Dinner-Konstellation ins Wanken.