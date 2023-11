Schatzsuche von Joko und Klaas: TV-Zuschauer findet die versteckte Million

Joko und Klaas haben vergangene Woche eine Schatzsuch-Aktion gestartet. Das ProSieben-Duo gab täglich ein Rätsel auf. Wer auf alle Lösungen kam, konnte erfahren, wo der Koffer mit einer Million Euro versteckt wurde. Nun steht der glückliche Gewinner fest: Tobias fand den begehrten Koffer in Sachsen.

Letzte Woche gewannen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf die Ausgabe der Show "Joko & Klaas gegen ProSieben". Ihre gewonnene Sendezeit nutzten die Entertainer für eine besondere Aktion: "Joko & Klaas LIVE: Die Schatzsuche". Jeden Tag um 20.15 Uhr stellten sie ein Rätsel auf, dessen Lösung zu einem Metallkoffer führen sollte, der eine Million Euro beinhaltet. Am Dienstagabend endete die Schatzsuche – der Gewinner ist Gerüstbauer Tobias aus Sachsen.

Gewinner wohnt wenige Minuten vom Versteck entfernt

Am Dienstag wurde das letzte Rätsel gesendet. Wenige Minuten später erschien Tobias am Versteck. Dabei handelte es sich um einen Kleintransporter, der östlich von Freiberg in Sachsen geparkt wurde. Der 33-Jährige war "völlig aufgeregt, völlig durch den Wind", erklärte er später. Im Wagen befand sich der Metallkoffer, dessen Zahlencode er knacken musste.