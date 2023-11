"ZDFzeit: Mensch Baerbock!": Kritik zur Doku über Annalena Baerbock

"Wer nicht zweifelt, der ist entweder ideologisch verbohrt oder hat keine Selbstreflexion"

Bei ihren insgesamt vier Reisen in die Ukraine begleitet die Kamera Baerbock ebenso wie in andere Staaten, darunter in den Irak, nach Brasilien, Kolumbien, Panama und in die USA. Der Film zeigt sie als Rednerin vor der UNO ebenso wie als nahbare Politikerin, die mit Kindern im Südirak spielt. Gelegentliche Zweifel sind dabei an der Tagesordnung, denn: "Wer nicht zweifelt, der ist entweder ideologisch verbohrt oder hat keine Selbstreflexion", erklärt die inzwischen 42-Jährige gegenüber dem ZDF: "Und Zweifel, Selbstkritik gehört aus meiner Sicht nicht nur zum menschlichen Wesen, sondern zu starker Politik."