"Ein riskanter Plan": Kritik zum Thriller mit Sam Worthington und Elizabeth Banks

Es dauert nicht lange, bis der Erste ihn anfeuert. "Spring endlich!" Bald steht unten auf der Straße eine ganze Horde Passanten, die "Spring! Spring! Spring!" skandiert. Sie jubeln dem Mann zu, der 70 Meter über ihnen auf einem schmalen Sims steht. Doch Nick Cassidy (Sam Worthington, "Avatar: The Way of Water") wird nicht springen. Zumindest vorerst. Denn was ihn auf diesen Sims getrieben hat, so wird schnell klar, ist nicht die Selbstmordabsicht – sondern "Ein riskanter Plan" (2012). Regisseur Asger Leth gelang ein unterhaltsames Stück Hollywood-Popcorn-Kino, das Kabel Eins nun wiederholt.