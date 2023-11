Menü bei "Das perfekte Dinner" ruiniert: Ofen durchgebrannt!

Es stand das große Finale der Kreuzfahrtschiff-Woche bei "Das perfekte Dinner" an. Doch leider lief bei Michi nicht alles so rund. Eigentlich sollte das Highlight seines Menüs Spareribs, doch es kam anders.

Nervös öffnet Michi am Morgen des "Das perfekte Dinner"-Finaltags die Tür zu seiner Kabine: "Es schwankt ein bisschen zwischen sehr, sehr aufgeregt und ich freue mich sehr, was da auf mich zukommt." Der Barista, Kaffeeröster und Kaffeemaschinentechniker vom Chiemsee hat eine bewegte Vergangenheit.

Michi kennt sein wahres Alter nicht

Seine 44 Jahre sind rein geschätzt, weil "ich bin als Findelkind in Indien in Kolhapur ausgesetzt worden, an Silvester". Dann wurde er adoptiert. Mit seiner Teilnahme an der Kreuzfahrt-Woche erfüllt er sich einen Traum, doch schon beim ersten Handgriff muss sich Michi durch diverse Schubladen in der riesigen Kombüse suchen. "Das wird spannend", seufzt er, denn für sein Menü mit dem Motto "Kontraste" hat er sich viel vorgenommen: