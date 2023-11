"Erzgebirgskrimi – Familienband": Kritik zur achten Folge

Weihnachten ist bald, und der Winter ist nicht mehr weit. Für einen deftigen Erzgebirgskrimi im märchenhaften Thrillerton ist das die beste Zeit. Doch der achte Krimi der Reihe um die Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach) und die Chemnitzer Kommissare Robert Winkler und Karin Szabo rückt weniger weihnachtliche Handwerkskunst und Erzgebirgsbräuche in den Vordergrund (wie noch "Ein Mord an Weihnachten" letztes Jahr), sondern widmet sich mit dem Phänomen der Fremdenfeindlichkeit einem aktuellen Alltagsproblem.

Dass er das etwas zu schematisch in Schwarzweiß-Schablonen tut, schmälert die gute Absicht nicht, der gesellschaftspolitische Hintergrund gibt dem sonst gerne Heimat-tümelnden Regionalkrimi aus Sachsen einen neuen Akzent. In einem aufgelassenen Förderstollen wird nämlich von der Försterin Saskia ein erst zwei Tage altes schwarzes Baby verlassen und unterkühlt aufgefunden, zeitgleich wird die Leiche der erst 16-jährigen Mutter des Babys entdeckt.

Während Kommissar Winkler das verstörte Schweigen des Bruders aufzubrechen versucht, gibt sich dessen Onkel Ralph (Götz Schubert), Franks Schwager, als exzessiv radikaler Heimatschützer zu erkennen. Er will Ado unbedingt den Mord in die Schuhe schieben.

Weniger ist manchmal mehr

Die Sätze, die er Mias Vater, seinem Bruder, entgegenwirft, lassen an Fremdenfeindlichkeit und rassistischem Gedankengut wenig aus. Schubert, sonst als "Butsch" Schulz in den Wolfsland-Krimis eine zuverlässige Größe, outriert hier etwas zu viel, erst nach der Läuterung gewinnt er an Glaubhaftigkeit. Weniger also wäre mehr gewesen.