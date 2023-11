"Die Whistleblowerin": Kritik zur Free-TV-Premiere des Thrillers

"Die Whistleblowerin" ist ein aufregender, weil brandaktueller Thriller von Elmar Fischer (Regie, Drehbuch in Zusammenarbeit mit Holger Joos), den ARTE nun als Erstausstrahlung zeigt. Beim ZDF ist er am Montag, 13.11., 20.15 Uhr, zu sehen.

Über den Link gelangt das Team von Staatssekretär Jan Multhaup (Christian Erdmann) an Informationen, wonach russische Hacker hinter dem kompletten Systemausfall im Berliner Zentralklinikum stecken. Ein Mensch kam dabei ums Leben, weitere Opfer in verschiedenen Krankenhäusern in ganz Deutschland könnten bald schon folgen. Galina verspricht, bei der Abwehr der Angriffe zu helfen. Im Gegenzug fordert sie drei Millionen Euro und eine Aufnahme ins Zeugenschutzprogramm für sich und ihre kleine Tochter Sonja (Emilia Diekmann).

Eine zeitliche Relevanz misst Hauptdarstellerin Katharina Nesytowa ("In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte") der Erzählung allenfalls zu, wie sie im Interview erklärt: "sowohl auf der Ebene der politischen Akteure als auch auf der Ebene Tausender Einzelschicksale und Familiengeschichten, die durch Ideologien und politische Entscheidungen massiv beeinflusst werden." Die Deutsch-Russin fährt fort: "Eine in meinen Augen sehr wichtige Frage, die sich jeder von uns nicht oft genug stellen kann, ist die Frage, wie schnell wir Partei ergreifen, uns einer Seite zugehörig wissen wollen."

Was "Die Whistleblowerin" betrifft, so kann sich der Film leider bis zuletzt nicht ganz entscheiden, ob er lieber ein Politthriller oder ein Liebesdrama sein will. Ob Regisseur und Drehbuchautor Elmar Fischer mit "Die Whistleblowerin" an alte Erfolge anknüpfen kann, bleibt abzuwarten: Sein Fernseh-Thriller "Unterm Radar" (2015) über islamistischen Terror wurde 2016 mit dem Hamburger Krimipreis ausgezeichnet. Hauptdarstellerin Christiane Paul bekam für ihre schauspielerische Leistung den International Emmy Award verliehen.