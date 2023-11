Roberto Blanco sorgt mit intimen Geständnissen für Skandal: Von 36-Jähriger zum ersten Sex verführt

Dass Roberto Blanco zahlreiche Affären hatte, ist bekannt. Doch was der Schlagersänger nun aus seinem Sex-Leben in einer TV-Sendung offenbarte, sorgte für große Aufregung.

Bald startet die neue Late-Night-Talkshow "Der letzte Drink" (RBB, ab 28. November dienstags, 23 Uhr) von und mit Moderatorin Anna Dushime (35). Ihr erster Gesprächsgast ist Schlagerstar Roberto Blanco (86). Die Pilot-Folge ist ab Donnerstag (9. November) in der ARD-Mediathek abrufbar. Um Appetit anzuregen, veröffentlichte Dushime zudem bereits gestern auf ihrem Instagram-Kanal einige Interview-Auszüge. Und die haben es in sich.

"Mit wie vielen Frauen hast du geschlafen?" Der Sender versprach vorab in einer Pressemeldung: "Statt oberflächlichem Promo-Geplänkel sorgt Gastgeberin Anna Dushime für ehrliche und spannende Unterhaltung. Respektvoll werden an der Hotelbar unterschiedliche Ansichten und Meinungen diskutiert." Die erste Frage in Dushimes Instagram-Reel lautet indes: "Mit wie vielen Frauen hast du geschlafen?"

Roberto Blanco hat nicht nur "Ein bisschen Spaß muss sein" gesungen (1972), sondern auch nach dieser Maxime gelebt, was Liebeleien und Affären angeht. Über seine Zeit als Schwerenöter berichtete er in seiner Autobiografie "Von der Seele" (2017). Die Lektüre diente Dushime auch zur Vorbereitung auf das Interview. Sie habe gelesen, sagt sie in dem rund 45-sekündigen Beitrag auf Instagram, sei aber mit dem Zählen der Liebschaften nicht ganz mitgekommen.

Roberto Blanco denkt nach und bekennt: "Mit wie vielen Frauen? Insgesamt? Kann ich nicht sagen. Über 1.000 ...", gibt er offen eine Schätzung ab und reagiert auf die Ungläubigkeit von Dushime mit: "Bestimmt. Entschuldige mal, ich bin 86. Und angefangen habe ich mit zwölf."

Von 36-Jähriger zum ersten Sex verführt Blanco schildert der verblüfften Dushime, wie es dazu kam. "Sie" war 36, er, Roberto, der Verführte, zwölf. Blanco blickt zurück und sagt, die Dame sei "sehr hübsch" gewesen.

Dushime kommt ins fassungslose verbale Stolpern, schließlich bedeutet eine solche Konstellation damals wie heute sexuellen Missbrauchs eines Minderjährigen. In Dushimes Verblüffung meint Blanco, sichtlich ein bisschen genervt: "Was willst du mir jetzt sagen?" Er stellt klar: "Was ich erlebt habe, war sehr schön. Ich freue mich, dass ich das gehabt habe. Und ich bereue das nicht. Es war sehr schön."

Das können nicht alle von Dushimes Instagram-Followern so sehen. In den Kommentaren wird wild über Macho-Gehabe einer- und sexuellen Missbrauch andererseits diskutiert. Dushime selbst feierte sich für ihren Coup schon in der Caption zum Interviewauszug: "Roberto Blanco nach seinem Bodycount fragen", schreibt sie und setzt einen grünen Haken: Check. Sie fährt fort: "Nennt mich ab jetzt bitte Anna 'Investigativ' Dushime."