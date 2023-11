"Kapitalismus made in USA – Reichtum als Kult": TV-Kritik zur Dreiteilige ARTE-Doku

Kapitalismus made in USA – Reichtum als Kult

Von der Gründerzeit des späten 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart reicht die dreiteilige ARTE-Dokumentation "Kapitalismus made in USA" (ARTE F, 2020), vom ersten Milliardär der Weltgeschichte, John D. Rockefeller bis zu Elon Musk. Grenzenlose Freiheit unternehmerischer Begierde stand nahezu von Beginn an gegen Mitbestimmung und Regulierungen.