"37° – Nebenwirkung Sucht": TV-Kritik zur neuen Folge über Schmerzmittel-Abhängigkeit

Geschätzt über 1,6 Millionen Menschen in Deutschland sind abhängig von Schmerzmitteln. Die ZDF-Reportagereihe "37°" begleitet drei Betroffene, die eine starke Abhängigkeit von rezeptpflichtigen und freien Medikamenten entwickelt haben. Es ist ein Teufelskreis, aus dem nur schwer auszubrechen ist.

Melanie erlitt vor vier Jahren einen schweren Fahrradunfall mit einem Schädel-Hirn-Trauma. Daraus entwickelten sich starke Schmerzen – und in Folge deren Behandlung eine noch viel stärkere Abhängigkeit. Die Reportage "37° – Nebenwirkung Sucht" aus der rührigen ZDF-Reihe, die Menschen in ihren Nöten oft sehr nahe kommt, bricht ein Tabu – das Sprechen über Schmerzmittelsucht.

"Ich hatte das Gefühl, innerlich tot zu sein"

Die 44-jährige Melanie, die zuvor so lebensbejahend wirkte, stumpfte im Laufe ihrer Behandlung, in der ihr auch Opioide verschrieben wurden, merklich ab. "Ich hatte das Gefühl, innerlich tot zu sein", blickt sie heute auf eine Zeit zurück, in der ihre Abhängigkeit ihr einen neuen Lebensrhythmus zu diktieren drohte. Melanie entschied sich für einen harten Schnitt: einen kalten Entzug. Ihre chronischen Schmerzen sind ihr geblieben, allerdings bekämpft sie diese nun ohne Medikamente mit einem Therapie-Ansatz.