Endloses "Perfektes Dinner" auf Kreuzfahrtschff: "Es war sehr lang, und das hat viel kaputt gemacht"

Bei "Das perfekte Dinner" ist eine ganz besondere Woche gestartet. Gekocht wird dieses Mal auf einem Kreuzfahrtschiff. Doch auf hoher See scheint Mark das Zeitgefühl vergessen zu haben. Am Schluss waren seine Gäste froh, ins Bett zu kommen.

Fünf Hobby-Köche und -Köchinnen dürfen diese Woche "Das perfekte Dinner" in einer Kreuzfahrtschiff-Kombüse kochen. Damit sie sich in der riesigen Küche auskennen, steht ihnen Gourmetpate Franz Schned zur Seite. "Aber mitkochen tue ich nicht", stellt der Profi klar.

Start der Kreuzfahrt ist in Southampton, wo Weltenbummler Mark als Erster an den Herd muss. Sein Menü lehnt der Versicherungskaufmann aus Krefeld an die Kreuzfahrt-Route an: "Ich habe mir aus jedem Land eine Spezialität herausgepickt." Seine drei Gänge präsentiert er unter dem Motto "Kreuzfahrt einmal anders – Das Metropolenmenü":