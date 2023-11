Oliver Kalkofe im Interview über Film-Tipps für Richard David Precht und Trinkspiele!

Verkleidete Film-Freunde und hochprozentige Trinkspiele: Die Helden des Trashfilms Oliver Kalkofe und Peter Rütten haben auf dem "Cologne Comedy Festival" am 27. Oktober mit ihren Fans die #SchleFaZ-Kino-Weltpremiere gefeiert. Kurz danach sprach prisma mit Oliver Kalkofe über das bunte Event, seine Arbeit als "Betreuer für Filmunfälle", über Filme, die jeder gesehen haben sollte und Streifen, die besser für immer unter Verschluss bleiben sollten.

prisma: In 10 Jahren habt ihr mehr als 150 Filmunfälle vorgestellt. Wie viel Zeit verbringen Sie mit der Durchsicht von trashigen Filmen? Und leidet der gute Geschmack darunter?

Ich habe inzwischen wirklich Hunderte von verifiziert beschissenen Filmen freiwillig angesehen, die meisten sogar teuer gekauft, um für uns dann die echten Perlen der filmischen Vergeigung herauszufiltern - und ein Ende ist nicht in Sicht, es wachsen immer welche nach. Am Ende hilft das Schauen von schlechten Filmen aber dabei, die wirklich guten einfach noch mehr schätzen zu lernen.

prisma: Wie sieht ein typischer Filmabend bei Oliver Kalkofe aus? Was darf dabei nicht fehlen?

Mit einem Film, von dem ich zumindest hoffen darf, dass er kein SchleFaZ ist und mir gefallen könnte. Dann alles möglichst Kino-gerecht genießen und versuchen, sich wirklich auf den Film mit bestmöglichem Bild und Ton einzulassen - was heute viel zu selten geschieht, weil man selbst die größten Filme auf dem kleinsten Endgerät schauen kann. Was aber dem Werk meist nicht gerecht wird und letztlich auch nicht so viel Spaß macht wie es sollte.