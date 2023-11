"Deadpool 2": TV-Kritik zum Superhelden-Film mit Ryan Reynolds

Als Deadpool 2016 seinen ersten eigenen Kinofilm bekam, ging der Erfolg des verrückten Superhelden mit dem losen Mundwerk und dem Hang zu Gewalt durch die Decke. Das war vor allem der Tatsache geschuldet, dass Deadpool so anders war als die anderen Superhelden, die man bis dato auf der Leinwand gesehen hatte. Nun zeigt ProSieben den zweiten Film (2018) als Wiederholung.

Wade Wilson (Ryan Reynolds) alias Deadpool hat es wirklich nicht leicht: Gerade fängt sein Leben an, in einigermaßen geraden Bahnen zu laufen, da spuckt ihm das Schicksal wieder ordentlich in die Suppe. Und dieses Mal benötigt er sogar die Hilfe der beiden nur allzu bekannten X-Men Colossus (Stefan Kapicic) und Negasonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand). Doch damit nicht genug: Um gegen den aus der Zukunft gekommenen Cable (Josh Brolin) anzutreten, stellt sich Deadpool ein ganz eigenwilliges Team zusammen. Chaos und Gewaltexzesse sind natürlich vorprogrammiert.