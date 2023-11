„Der Killer“: Darum geht's im Netflix-Thriller mit Michael Fassbender

David Fincher zählt zu den besten Regisseuren Hollywoods. Sein neuster Thriller „Der Killer“ verspricht Action pur. Schon in anderen Filmen wie „Sieben“ oder „Fight Club“ zeigte er sein herausragendes Talent. Der Meisterregisseur hat ein Gespür dafür, wie man spannende Themen gekonnt in Szene setzt. So auch diesmal, so viel steht fest.

Das erwartet die Zuschauer

Fans von David Fincher können sich auf einen Action-Thriller der Extraklasse freuen - mit Michael Fassbender in der Hauptrolle. Der Name dürfte vielen bekannt sein. Der Sohn eines deutschen Vaters und einer irischen Mutter begeisterte seine Fans schon in zahlreichen Projekten - so auch dieses Mal: Er spielt einen namenlosen Auftragsmörder, der in „Der Killer“ im Fokus steht. Doch einer seiner Jobs läuft nicht wie geplant und er steht mitten im Kampf gegen seine ehemaligen Auftraggeber. Sie attackieren sein zu Hause und der Killer macht sich auf die Verfolgungsjagd quer durch die USA, die Dominikanische Republik und Frankreich. Dabei kommt er schnell an sein Limit. Denn: Er kämpft nicht nur gegen seine ehemaligen Auftraggeber, sondern auch gegen sich selbst. Die Handlung basiert auf der französischen Comicbuchreihe The Killer: Secret Agenda, die sich durch schwarzen Humor und viel Dunkelheit auszeichnet. Das erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer auch in Finchers Netflix- Thriller, wie der Trailer nahelegt – einen düsteren und blutigen Film.