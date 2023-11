Nach Autounfall: "Sommerhaus"-Star Pia Tillmann in Sorge um ungeborenes Kind

Zusammenstoß im Auto

Die werdende Mutter teilte nun eine erschreckende Geschichte mit ihren 567.000 Followerinnen und Followern via Instagram: Sie sei in einen Autounfall verwickelt worden. In ihrer Instagram-Story zeigte sich die 35-Jährige emotional. Unter Tränen erzählte sie, dass ihr jemand die Vorfahrt genommen habe und es so zu einem Zusammenstoß gekommen sei. Ihre Mutter habe sie daraufhin umgehend ins Krankenhaus gebracht.