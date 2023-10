Weltrekord für Jack White! Mit 83 zum siebten Mal Vater geworden!

Bereits 2019 durften sich White und seine vierte Ehefrau Rafaella über gemeinsamen Nachwuchs freuen. Im Gespräch mit "Bild" rechtfertigte der Produzent den späten Nachwuchs zum damaligen Zeitpunkt so wie einst Franz Beckenbauer: "Der Herrgott freut sich über jeden neuen Erdenbürger." Ähnlich äußerte er sich nun über sein jüngstes Kind: "Ich glaube, der liebe Gott hat es so gewollt", sagte er der "Bild" am Montag.

Der Produzent von Songs wie "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" (Jürgen Marcus, 1973) und "When the Rain Begins to Fall" (Jermaine Jackson und Pia Zadora, 1984) ist nicht nur siebenfacher Vater, sondern hat auch schon zwei Enkelkinder. Im Mai erklärte White, dass seine Tochter ihn sogar zum Rekordhalter mache: "Ich habe geforscht: Ab Oktober bin ich der Einzige weltweit, der in den dann aktuellen Top Ten der lebenden ältesten Väter zwei späte Kinder hat", behauptete der gebürtige Kölner im "Bild"-Interview.