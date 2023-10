Gerhart Baum zur humanitären Hilfe im Gazastreifen: "Deutschland hat sich weggeduckt"

Dass sich die Situation im Nahen Osten nicht innerhalb einer 75-minütigen Ausgabe von "hart aber fair" lösen ließe, musste allen Beteiligten klar gewesen sein. Und dennoch wagte man bei Louis Klamroth den Versuch: "Der Weg der Gewalt: Kann das Sterben in Nahost gestoppt werden?", lautete die große Frage in der ARD-Sendung, während Israel seine militärischen Aktionen im Gazastreifen ausweitet.

"Ich glaube, da ist noch immer nicht alles getan, was getan werden kann"

"Wir sehen eine Phase, wo es immer wieder Inkursionen gibt", erklärte Terrorexperte Prof. Dr. Peter Neumann. Von einer Großoffensive wollte er noch nicht sprechen, dafür würden sich viele Kämpfe noch immer in der Peripherie zutragen und die "Hauptstoßrichtung" immer noch aus der Luft erfolgen. Ziel der Aktionen sei, das Tunnelsystem der Hamas im Gazastreifen auszukundschaften und Anführer der Terrororganisation gefangen zu nehmen, erklärte der Experte. Der ehemalige israelische Botschafter Schimon Stein fordert, alles zu tun, "um die politischen und militärischen Strukturen der Hamas zu zerschlagen", sieht aber die Befreiung der mehr als 200 Geiseln, die sich weiterhin in der Gefangenschaft der Hamas befinden, als vorrangiges Ziel. "Ich glaube, da ist noch immer nicht alles getan, was getan werden kann", so Stein.