Howard Carpendale geht 2024 auf große Tour: das letzte Mal "in dieser Form"?

Howard Carpendale wird ab Mai 2024 auf Tour gehen. Der Schlagerstar möchte seinen Fans einen unvergesslichen Abend bescheren. Dafür hält sich der 78-Jährige fit, gibt aber zu bedenken: "Wer weiß, ob meine Fans das in dieser Form noch einmal erleben dürfen".

Howard Carpendale kann auf eine beachtliche Karriere zurückblicken: Mit Songs wie "Ti amo" und "Hello Again" wurde der deutsch-südafrikanischer Schlagersänger berühmt. Vor allem in den deutschsprachigen Ländern zählt er zu den erfolgreichsten Musikgrößen. Nächstes Jahr im Januar wird er 78 Jahre alt und möchte noch einmal alles geben. Wie er im Interview mit "Bild" verriet, wird er ab Mai 2024 auf Tour gehen.

"Es gibt noch etwas, das wir Südafrikaner anders machen. Ich dusche auch nicht." "In diese Tournee gebe ich von mir noch einmal alles rein. Wer weiß, ob meine Fans das in dieser Form noch einmal erleben dürfen", erklärte er. Tickets gibt es bereits jetzt zu kaufen. Doch im Interview sprach er nicht nur über seine Tour, sondern auch über Kaffee. "Ich trinke keinen Kaffee. Ich mag den Geruch nicht", verriet Carpendale, "meine Frau Donnice kippt sich in ihren Kaffee noch drei Espressos extra. Ich sage ihr, das kann doch nicht schmecken. Sie liebt es."

Manchmal esse er gerne diese "klebrigen Toffeebonbons. Die mit Kaffeegeschmack finde ich super, die sind nicht so intensiv. Ansonsten halte ich mich an eine gute Tasse Tee. Wie wohl alle Angelsachsen". Zudem verriet der Musiker: "Es gibt noch etwas, das wir Südafrikaner anders machen. Ich dusche auch nicht." Er nehme "lieber ein Bad. Jeden Morgen nach dem Aufstehen".

Zudem würde es bestimmte Orte geben, an denen Carpendale über seine Auftritte und neue Lieder nachdenken könne: "Im Auto, bei mir zu Hause in meinem Lieblingssessel, mit Blick auf die bayerischen Berge – und in der Badewanne." Vor allem die Planung neuer Shows sei für ihn "jedes Mal aufs Neue eine ganz besondere Angst": "Ich versuche, für jeden Auftritt einen roten Faden zu finden. Ich möchte den Menschen einen besonderen Abend bieten. Diesen Anspruch habe ich auch noch nach 57 Bühnenjahren."