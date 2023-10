Gwyneth Paltrow verabschiedet sich: "Ich werde aus dem öffentlichen Leben verschwinden"

Wird es zukünftig keine Filme mehr mit Gwyneth Paltrow geben? Seit Jahren hat sich die Oscar-Preisträgerin in der Film-Branche rar gemacht und nun scheint ein Comeback immer unwahrscheinlicher zu werden.

Die schlechte Nachricht für alle ihre Fans verkündete Gwyneth Paltrow (51) in einem Interview mit dem US-Online-Magazine "Bustle": "Ich werde buchstäblich aus dem öffentlichen Leben verschwinden. Niemand wird mich jemals wiedersehen." Die gute Nachricht: Es wird noch ein paar Jahre dauern. Frühestens zu ihrem 55. Geburtstag, also in vier Jahren, könne sie sich vorstellen, gemütlich "in den Sonnenuntergang zu segeln", sagte die Schauspielerin.

Zwischen Sextipps und "Vagina-Dampfduschen" Ihren Fans wird ihr Fehlen nicht groß auffallen. Seit "Avengers: Endgame" (2019), als sie letztmals als Marvel-Heldin Pepper Potts in Erscheinung trat, spielte die Oscar- und Golden-Globe-Gewinnerin (1999, für "Shakespeare In Love") keine großen Rollen mehr. In der Netflix-Serie "The Politician" verkörperte sie die Mutter des Helden – aber auch nur, weil ihr zweiter Ehemann Brad Falchuk die Serie produzierte. Letztmals trat Paltrow 2021 bei Netflix in der Serie "Sex, Love, and Goop" in Erscheinung. Darin bekommen Paare Tipps für ein glücklicheres Liebesleben. Die Experten – Gwyneth Paltrow tritt selbst auf – sind alle mit dem Hause Goop verbandelt – der Firma, die Gwyneth Paltrow im Jahr 2008 aus der Taufe hob.

Goop entwickelte sich vom wöchentlich online erscheinenden New-Age-Wellness-Newsletter zur Beauty-, Wellness- und Lifestylemarke, der 2020 ein Geschäftswert von 250 Millionen Dollar attestiert wurde. Goop machte nicht nur positive Schlagzeilen, sondern geriet durch Skandale um gefährliche "Vagina-Dampfduschen", goldbesetzte Luxus-Dildos und die Duftkerzen "This Smells Like My Vagina" ebenso in den Fokus wie durch überteuerte Preise für Outfits (etwa Faltenrock für 495 Dollar) und gesundheitsgefährdende Substanzen in Beauty-Produkten, wie unter anderen "Der Spiegel" und "News.de" berichteten.

"Mein Leben ist total chaotisch" Paltrow, für die laut eigenen Angaben "Geld nie der Antrieb" war, spielt mit dem Gedanken, ihr Unternehmen zu verkaufen. Allerdings nicht sehr konkret. Noch könne sie sich nicht vorstellen, wer Goop überhaupt kaufen solle. "Wir sind noch nicht bereit. Ich brauche noch ein paar Jahre", erklärte sie im "Bustle"-Interview. Allerdings auch, dass sie sich darauf freue, wenn – zum Beispiel – an ihrem 55. Geburtstag tatsächlich ein "dramatischer Auftritt" und ihr Verschwinden aus der Öffentlichkeit komme. "Darüber würde ich mich freuen."

Neben ihrer Rolle als Geschäftsfrau geht Paltrow vor allem in der als Hausfrau und Mutter auf. Aus ihrer Ehe mit Coldplay-Sänger Chris Martin hat sie die Kinder Apple (19) und Moses (17). Ihr zweiter Mann brachte ebenfalls zwei Kinder mit in die Ehe. Der Stress aus Goop-Job und Privatleben reiche ich. "Ich habe so viel zu tun, dass ich letzte Woche dreimal was im Ofen habe verbrennen lassen. Mein Leben ist total chaotisch."