Abschied von Kommissarin Lucas: Das erwartet TV-Zuschauer in der letzten Folge

Das war´s. Endgültig. Fans der Krimireihe können es wohl immer noch kaum fassen: Ulrike Kriener macht Schluss - und das nach 20 Jahren. Doch sie geht nicht einfach so. Kommissarin Lucas verabschiedet sich mit einem Knall in den TV-Ruhestand.

Kommissarin Lucas letzter Fall 20 Jahre verkörperte Ulrike Kriener die Kriminalhauptkommissarin Ellen Lucas. Nun der Abschied - freiwillig und selbst gewählt. Ihr letzter Film trägt den Titel „Finale Entscheidung“. Passender kann ein Ende nicht gewählt werden. In der ZDF-Mediathek heißt es zu ihrem letzten Fall: „Kommissarin Lucas steht vor einem Rätsel: Eine Männerleiche ist nach Jahren ausgegraben worden. Noch ahnt sie nicht, dass dieser Fall ihr letzter sein wird“. Doch welches Rätsel muss sie in ihrem letzten Fall lösen? Wir haben alle Infos!

„Finale Entscheidung“ - Das erwartet die Zuschauer Ein Anrufer, der anonym bleiben will, meldet einen Leichenfund. Vor Ort stehen Kommissarin Ellen Lucas und ihr Kollege Werner Fitz (Sebastian Schwarz) vor einem Rätsel: Der Leichnam wurde nicht zufällig gefunden. Es scheint, als sei die Leiche nach mehreren Jahren ausgegraben worden und gezielt für sie positioniert. Auf ZDF.de heißt es weiter: „Der Kommissar vom Dienst, Wolfram Truss, lenkt Lucas´ Aufmerksamkeit auf Spuren an der Leiche, die auf einen alten Fall hinweisen. Die Akte dazu liegt jedoch beim Landesamt für Verfassungsschutz unter Verschluss. Lucas stößt dort vor allem auf Hinhaltetaktiken“. Trotz aller Hindernisse findet sie heraus, dass der Tote einen Anschlag auf den Christkindlesmarkt in Nürnberg geplant hatte. „Er hatte bereits einen LKW gestohlen, mit Benzin und Sprengstoff beladen und war nur durch eine zufällige Polizeikontrolle aufgehalten worden. Der Attentäter war danach nie wieder aufgetaucht. Bis jemand Jahre später seine Leiche ausgräbt und Lucas beginnt, ihre bohrenden Fragen zu stellen“. Dafür ist sie schließlich bekannt. In all den Jahren ließ sie die Dinge nicht auf sich beruhen, forschte nach, bis der Fall gelöst wurde und sich alle Teile zu einem Puzzle zusammenfügen. ZDF.de gibt einen Ausblick darauf, wie die Ermittlungen ablaufen: „Lucas und Truss ermitteln im Team. Dabei entsteht zwischen ihnen eine ungewohnte Nähe. Und Ellen Lucas verfängt sich mehr und mehr in einem Netz aus Schweigen, Lügen und Drohungen. Wird es ihr gelingen, sich daraus zu befreien?“. Das wird sich zeigen. Ulrike Kriener im Abschiedsinterview

Ihren Abschied hat sich Ulrike Kriener nicht leicht gemacht, aber: „Ich wollte immer zurückschauen und sagen können: Das hast du gut gemacht. Das war eine tolle Zeit in deinem Leben“. Und das hat sie. Das können viele krimibegeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer bestätigen. Obwohl Ellen Lucas oft spröde und teilweise ruppig rüberkam, hat die Schauspielerin selbst ihre Serienfigur ins Herz geschlossen, wie sie selbst sagt: „Ich liebe sie! Es war ein riesiges Geschenk, diesen rauen Charakter über die Jahre weiterzuentwickeln, immer feiner zu differenzieren. Ich kenne keine Figur so gut wie sie. Und am Ende hatte ich das Gefühl, du kannst mich nackt auf den Marienplatz stellen - mit oder ohne Waffe- und ich kann die Lucas spielen“. Was für eine Liebeserklärung an ihre Rolle!