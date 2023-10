"Malibu – Mein Traum, dein Traum": TV-Kritik zum fünften Teil der ZDF-"Herkino"-Reihe

Irene Mariolis (Susi Banzhafist), die gute Seele der Ferienanlage, ist skeptisch. "Unsere Zielgruppe sind internationale Öko-Touristen", sagt Jantje. Und wie der Teufel es will, parkt in diesem Moment genau so ein Hamburger Schickimicki seinen teuren Oldtimer vor ihrer Nase. Olli (Matthias Ziesing) weiß, wie man Eindruck schindet, denn Jantje fällt dem unverhofften Gast direkt um den Hals.

Es stellt sich heraus, dass Olli ein alter Studienkollege von Jantjes Mann Stefan Schäfer (Tom Radisch) ist – genau wie Cengiz (Burak Sercan Akyol), der auch nicht lange auf sich warten lässt. Einem Männerwochenende wie in alten Zeiten steht also nichts mehr im Wege. Oder, Jantje? Es ist ja nicht so, dass der Ausbau von "Malibu" mit wenig Arbeit verbunden wäre. Und dann ist da noch das Problem mit den morschen alten Bäumen, die umzufallen drohen. Jantje, eine Frau, die rund um die Uhr im roten Overall Handwerkerin spielt, fällt es schwer, um Hilfe zu bitten.