"Tatort: Königinnen": TV-Kritik zum neuen Krimi-Fall aus München

Josef Gehrling hat ein Loch in der Stirn. Der Präsident des Bavaria-Bundes (in Hochform: Wolfang Fierek) wurde mit einem Bolzenschussgerät attackiert. Nun liegt er ausgerechnet am Tag des großen Produktköniginnen-Umzugs auf der Intensivstation und kämpft um sein Leben, während die Münchner Kripo im fiktiven Örtchen Gmeining nach seinem Angreifer fahndet – gesetzt den Fall, dass ein solcher denn überhaupt existiert. Wahrscheinlich, so nimmt man zunächst an, hat sich Gehrling die Verletzung selbst zugefügt. "Der bringt sich nicht auf seiner eigenen Veranstaltung um", zweifelt Leitmayr ( Udo Wachtveitl ), der den Braten im "Tatort: Königinnen" ebenso früh riecht wie sein Kollege Batic ( Miroslav Nemec ).

Seit 2014 schlüpft Ferdinand Hofer in die Rolle des sympathischen Jungkommissars Kalli im Münchener "Tatort". Im Interview gibt der Schauspieler Einblicke in die aktuelle Krimi-Folge und erklärt, warum es für Kalli der "coolste Fall in diesem Jahr" wird und warum das für ihn nicht so ist.

Ferdinand Hofer gibt Einblicke in den "coolsten Fall in diesem Jahr"

Natürlich ist Batics abendliches Beisammensein mit Annelie (Daria Vivien Wolf), der Nördlinger Zwiebelmonarchin, kein Zufall. Schon früh klinkt sich die junge Frau in die Ermittlungen ein – als Polizeischülerin und Produktkönigin will sie helfen, den Fall aufzuklären. "Man muss eine Königin sein, um wie eine Königin denken zu können", argumentiert sie, und tatsächlich erweist sich Annelies beidseitige Expertise als Gewinn für die Kommissare.

Annelie ist es auch, die Batic und Leitmayr auf die Weißwurstkönigin (Bernadette Leopold), die Honigkönigin (Lilly Wiedemann) und die Spargelkönigin (Phenix Kühnert) aufmerksam macht. Sie sollen geplant haben, Gehrlings Machenschaften an die Öffentlichkeit zu bringen. Nun gilt es herauszufinden, ob sie dem Sittenstrolch auch den Viehbetäubungsapparat an den Kopf gehalten haben. Verdenken könnte es ihnen wohl niemand.

"Zugegeben: Es hat etwas Anachronistisches, Frauen in ein Dirndl zu stecken, ihnen einen Korb und ein Zepter in die Hand zu drücken und damit die Weißwurst zu bewerben", fasst Drehbuchautor Robert Löhr die Quintessenz des Produktmonarchie-Wahnsinns zusammen. Es sei "ein Spiel mit Mädchenträumen und Männertrieben", das man im 94. Münchner "Tatort" habe abbilden wollen. Dabei entstanden ist ein kluger und durchgehend spannender Film, der nicht zuletzt aufgrund der musikalischen Untermalung durch die Chiemgauer Band LaBrassBanda viel Freude beim Zuschauen bereitet.

2024 geht es in München weiter mit dem Film "Das Wunderkind" (Buch und Regie: Thomas Stiller), der in einem Gefängnis spielt. In "Schau mich an" (2024, Buch und Regie: Christoph Stark) finden die Münchner Ermittler einen Torso in der Kanalisation, der in Verbindung mit verstörenden Gewaltvideos aus dem Internet gebracht wird.