"ZDF-History: Fernsehlegenden – Deutschlands große Showmaster":

Zur späten Stunde blickt "ZDF-History" auf die TV-Geschichte in Deutschland zurück. Showmaster-Legenden prägten die Fernseh-Landschaft und zogen Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Moderatoren von heute erinnern an die großen Entertainer von damals.

Jede Ära hat die Eigenheit, einmal zu Ende zu gehen. An der ZDF-Sendung "Wetten, dass ..?" lassen sich Glanzzeit und Dämmerung der goldenen Jahre der TV-Unterhaltungsshows mustergültig nachzeichnen – bis hin zur Wiedergeburt als Nostalgie-Revue. Just zu beobachten im November 2022. Thomas Gottschalk irrlichterte fast schon rührend durch sein lebendes Show-Museum zwischen Baggerwette und Gästecouch. Es gab noch mal eine sehr gute Einschaltquote (über zehn Millionen Zuschauer), aber nicht nur wohlmeinende Kommentierungen – zurückhaltend formuliert. Am 25. November gibt es noch eine weitere Ausgabe, dann wird es das endgültig gewesen sein.

Unter dem Titel "Fernsehlegenden – Deutschlands große Showmaster" taucht die Redaktion von "ZDF History" tief ein in ein Stück Mediengeschichte, das in einer Weise einheitsstiftend für die Nachkriegsdeutschen war, wie es heute nicht mehr denkbar wäre. Zu Wort kommen in der spätabendlichen Dokumentation, die nun wiederholt wird, unter anderem der "Wetten, dass ..?"-Erfinder Frank Elstner, der vielseitige Moderator Johannes B. Kerner (er moderiert bis heute auch am Samstagabend im ZDF) und der TV-Satiriker Oliver Kalkofe.